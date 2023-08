Taylor Swift ha origini cilentane e avrebbe confidato di voler venire in Italia a "vedere i luoghi delle sue radici".

E' quello che si legge sulle pagine de "Il Correre del Mezzogiorno" che racconta la storia del trisavolo Baldi, partito dal Castelnuovo Cilento nel 1876 per fare fortuna negli Stati Uniti. La cantante sarà in tour in Italia nel 2024 e chissà che non sia l'occasione giusta per incontrare i parenti italiani.