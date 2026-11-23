La cancellazione del riferimento dal nuovo Codice non significa che il criterio della stazione più lontana sia destinato a scomparire. Una delle ipotesi è che la disciplina possa continuare a essere prevista nelle convenzioni tra lo Stato e le società concessionarie della rete autostradale. È però proprio su questo punto che il Servizio Bilancio solleva un problema. I tecnici della Camera si chiedono se una previsione contenuta soltanto nelle convenzioni possa garantire che il calcolo del pedaggio nel modo attualmente in vigore non vada a produrre possibili contenziosi, considerando che la regola non sarebbe più contenuta direttamente in una norma di legge. Ovvero, il rischio concreto è che un automobilista possa contestare più facilmente una richiesta di pagamento calcolata sulla tratta più lunga, sostenendo che il criterio non sia più previsto espressamente dal Codice della strada. Trasformando così la questione da un problema economico a uno giuridico. La Commissione Trasporti della Camera dovrà esprimere il proprio parere sul decreto legislativo entro il 12 gennaio 2027.