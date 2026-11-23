Codice della strada, scompare la tariffa massima per chi perde il biglietto in autostrada
Nel nuovo testo non compare più la regola della stazione più lontana. I tecnici della Camera chiedono chiarimenti sui possibili effetti.
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Per chi arriva al casello senza il biglietto dell'autostrada a oggi la conseguenza è chiara: il pedaggio viene calcolato considerando la stazione di ingresso più lontana compatibile con la classe del veicolo. Nel nuovo Codice della strada, però, questa norma non compare più. A evidenziare la novità è il Servizio Bilancio della Camera, che ha analizzato il decreto legislativo attualmente all'esame del Parlamento e ha chiesto chiarimenti sulla mancata previsione della norma.
La regola che potrebbe sparire
Oggi, quando non è possibile dimostrare da quale casello sia iniziato il viaggio, la società autostradale calcola il pedaggio partendo dalla stazione di entrata più lontana compatibile con la classe del mezzo. Il criterio vale, per esempio, quando il conducente smarrisce il biglietto o passa per errore attraverso una corsia Telepass senza avere il dispositivo. La disposizione è contenuta nell'attuale articolo 176, comma 16, del Codice della strada. Nel testo del nuovo decreto legislativo, invece, il riferimento non è stato riproposto nell'articolo 48, che dovrebbe contenere la disciplina corrispondente.
La necessità di chiarimenti
Nel documento di analisi, i tecnici osservano che sulla questione "andrebbero forniti chiarimenti". La modifica potrebbe infatti avere un effetto sui ricavi delle società concessionarie, che oggi possono applicare il criterio della stazione più lontana quando manca il titolo di ingresso. Per gli automobilisti, in caso di percorrenze lunghe, la differenza può essere significativa: senza il biglietto si può arrivare a pagare il pedaggio relativo a centinaia di chilometri, anche quando il viaggio effettivamente compiuto è stato molto più breve. La situazione può essere successivamente corretta presentando un'autocertificazione che consenta di dimostrare il casello di ingresso e ottenere il ricalcolo dell'importo dovuto.
Il nodo dei possibili ricorsi
La cancellazione del riferimento dal nuovo Codice non significa che il criterio della stazione più lontana sia destinato a scomparire. Una delle ipotesi è che la disciplina possa continuare a essere prevista nelle convenzioni tra lo Stato e le società concessionarie della rete autostradale. È però proprio su questo punto che il Servizio Bilancio solleva un problema. I tecnici della Camera si chiedono se una previsione contenuta soltanto nelle convenzioni possa garantire che il calcolo del pedaggio nel modo attualmente in vigore non vada a produrre possibili contenziosi, considerando che la regola non sarebbe più contenuta direttamente in una norma di legge. Ovvero, il rischio concreto è che un automobilista possa contestare più facilmente una richiesta di pagamento calcolata sulla tratta più lunga, sostenendo che il criterio non sia più previsto espressamente dal Codice della strada. Trasformando così la questione da un problema economico a uno giuridico. La Commissione Trasporti della Camera dovrà esprimere il proprio parere sul decreto legislativo entro il 12 gennaio 2027.