Scontrini folli in Italia, l'accusa della Cnn: "Scandalose fregature che prendono di mira i turisti"

"Scandalose fregature".

La Cnn non usa giri di parole per definire il caro vacanze in Italia. In un articolo pubblicato sul sito web, l'emittente americana punta il dito contro "gli scontrini folli" diventati protagonisti di questa cara estate, dimostrando così che i casi raccontati sui media nazionali hanno fatto il giro del mondo. "Una vacanza italiana può essere un'esperienza impagabile" si legge sul portale. "Ma l'estate del 2023 passerà alla storia come una delle più costose dopo una serie di scandali di prezzi gonfiati nei caffè e nei ristoranti che hanno colpito turisti stranieri e italiani".