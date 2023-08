Scontrini roventi: a Porto Cervo 60 euro per due caffè e due bottigliette d'acqua

"La realtà è, però, un caffè con acqua e due biscotti", hanno spiegato i due turisti lamentandosi con il Corriere della Sera. In effetti, la location dove hanno consumato i due caffè era un locale esclusivo, ma il conto arrivato al tavolo è comunque esagerato.

L'estate degli scontrini roventi

L'esperienza dei due turisti romani va a sommarsi alle tante segnalazioni di scontrini "roventi" che stanno infiammando l'estate. L'ultima è quella di una cena costata 845 euro per gnocchi e tigelle a Maranello. In quell'occasione, davanti alle proteste dei clienti, i titolari del ristorante hanno applicato uno sconto: la cifra è scesa a 585 euro. "Soltanto per quanto riguarda il bere, cioè bottigliette d’acqua, alcune bibite e qualche birra, abbiamo pagato 130 euro", hanno fatto sapere sui social gli arrabbiati clienti.