Cibo, il writer veronese antisvatische ora ricopre le scritte No vax: "Si chiama senso civico"

Una nuova missione è partita per Cibo, il writer veronese che da qualche anno cancella dai muri delle città, a partire dalla sua, svastiche e simboli di apologia del fascismo, disegnando sopra dai wurstel ai cupcake, dalle salsicce ai lecca-lecca "per diffondere valori gustosi", come lui stesso afferma. In un nuovo video sui social ha annunciato di aver iniziato a ricoprire a colpi di spray le scritte dei No vax contro governo e Green pass. "Una mela al giorno toglie i No vax di torno", è ora il suo grido di battaglia. "Si chiama senso civico", afferma l'artista mentre tanti suoi follower gli chiedono di "fare pulizia" un po' in tutta Italia: dal centro vaccinale di Legnago a San Giorgio Piacentino.