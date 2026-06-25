Neonati sepolti, i giudici: "Chiara Petrolini lucida e determinata" | "Voleva partorire il bimbo e poi eliminarlo"

Che Chiara fosse perfettamente lucida, secondo i giudici lo dimostra "la volontà di non far scoprire niente finché ha potuto". La giovane, in particolare, sarebbe sempre stata consapevole della sua condizione di gravidanza: "Non risulta avesse sperimentato un diniego, è una versione mai offerta dall'imputata nelle proprie dichiarazioni", si legge nelle motivazioni della sentenza. "La consapevolezza di Petrolini di essere incinta è dimostrata dalle molte ricerche su Internet, che evidenziano come fin dai primi mesi l'imputata fosse conscia di essere in attesa e di avere anche una certa contezza dell'incedere delle settimane". Il piccolo è morto a causa del mancato clampaggio dopo il taglio del cordone ombelicale e a causa della totale omissione di soccorso da parte della madre.