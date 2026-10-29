Cesena, "sono stato io": il killer dell'uomo ritrovato in un pozzo confessa, lite per la droga

La sera della sparizione Denaldo Maxhallaku e il 29enne si erano incontrati nell'abitazione di quest'ultimo. Qui, secondo quanto ricostruito, i due avrebbero avuto una discussione poi degenerata. Il più giovane, assuntore di sostanze stupefacenti, aveva accumulato un pesante debito di droga e, sentendosi braccato, ha impugnato l'arma ed esploso i colpi rivelatisi fatali a Denaldo. "Avevo paura per me e la mia famiglia, mi sono sentito minacciato", avrebbe detto il 29enne tentando di giustificare il proprio gesto. L'uomo ha poi aggiunto che, dopo l'omicidio, avrebbe perso lucidità e avrebbe quindi caricato il corpo del 31enne per poi occultarlo nel pozzo a ridosso dei campi. Poi, per cancellare ogni traccia dell'imbianchino, avrebbe dato fuoco alla sua auto.