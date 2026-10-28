Cesena, uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco: il cadavere ritrovato in un pozzo

Il cadavere di un giovane uomo è stato rinvenuto in un pozzo a Longiano, in provincia di Forlì-Cesena. La salma presentava diversi colpi d'arma da fuoco. La procura di Forlì, guidata dal procuratore Enrico Cieri, indaga per omicidio. Nei giorni antecedenti al rinvenimento del corpo erano in corso indagini dei carabinieri per la scomparsa di un 31enne albanese che, secondo quanto emerso, era un frequentatore della zona dove è stato poi trovato il corpo. Circa tre settimane fa, la sua auto era stata ritrovata bruciata a pochi chilometri di distanza. Gli inquirenti avrebbero trovato anche alcuni bossoli di pistola vicino al pozzo. I militari dell'arma avrebbero trovato il corpo nel corso di un'ispezione, con unità cinofile.