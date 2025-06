Cervia, donna travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia: arrestato l'autista

Lerry Gnoli, l'autista che a Cervia travolse e uccise una bagnante con la ruspa, è stato arrestato in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Ravenna. L'uomo, di 54 anni, è accusato di omicidio colposo e violazioni in materia di lavoro. Attorno alle 10:30 del 24 maggio, sotto l'azione di sostanze stupefacenti, mentre spianava con una ruspa le dune nel tratto di arenile antistante le colonie di Pinarella aveva investito la 66enne di Vicenza Elisa Spadavecchia.