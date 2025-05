Donna travolta da una ruspa a Pinarella di Cervia, il marito: "Non rispondeva e l'ho localizzata col telefono: una scena straziante"

"Una cosa così è molto difficile da accettare". Solo le parole di Giovanni Sfregola, marito di Elisa Spadavecchia, la donna travolta e uccisa in spiaggia a Pinarella di Cervia da una ruspa guidata da un uomo risultato senza patente e con un precedente per omicidio stradale. Il marito della 66enne è un ex carabiniere, in congedo dal 2016 dopo aver guidato il comando di Vicenza. "Sabato non vedendola rientrare, e visto che non rispondeva al telefono, l'ho localizzata e poi mi sono fatto accompagnare nel punto esatto", ha raccontato, per poi aggiungere: "I miei colleghi non me l'hanno fatta vedere e hanno fatto bene".