Cervia, donna travolta e uccisa da una ruspa: l'uomo alla guida positivo alla cocaina

Durante l'interrogatorio di venerdì, durato 4 ore, Lerry Gnoli ha spiegato di essersi sentito autorizzato a fare quei lavori in spiaggia. E, abilitazioni alla mano, di potere guidare quel tipo di mezzo sebbene con patente revocata. Davanti alle domande del Pm Lucrezia Ciriello e alla presenza del suo avvocato Vittorio Manes, Gnoli ha ammesso la contestazione (omicidio colposo, a piede libero) e si è detto annichilito per quanto accaduto e desideroso di scusarsi con i familiari. Ma ha detto che da 36 anni fa quel lavoro e che tutti in spiaggia lo vedevano manovrare senza che nessuno gli avesse mai detto nulla. Ha negato di essere stato ingaggiato in nero dal titolare di uno stabilimento o di avere agito di sua iniziativa. Ha inoltre negato di trovarsi sotto l'effetto di alcol e stupefacenti (dichiarazione smentita, sabato, dagli esami tossicologici). In passato l'uomo era stato condannato in via definitiva a due anni e mezzo di reclusione per un omicidio stradale del 2022 aggravato dall'uso di cocaina: per questo aveva la patente revocata.