"Cercasi commesse 18enni libere da impegni familiari" ad Asiago, multa di 7mila euro al negozio

Gli ispettori hanno sanzionato la

natura discriminatoria di un annuncio

che poneva quale requisito d'accesso al lavoro distinzioni di sesso, età e condizione familiare.

"Tolleranza zero per ogni forma di discriminazione"

, ha dichiarato il direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Bruno Giordano. "Non si tratta solo di sanzionare. Dare lavoro discriminando in base al genere, all'anagrafe, alle condizioni di vita o alle opinioni offende tutti noi. Non basta il rigetto di queste pratiche. Se a distanza di 52 anni dall'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori dobbiamo intervenire per episodi simili, vuol dire che dobbiamo ancora professare la cultura del rispetto, prima ancora del diritto del lavoro".