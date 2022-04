Asiago, "cercasi commesse 18enni libere da impegni familiari": è polemica

"Cercansi commesse diciottenni libere da impegni familiari".

È l'annuncio esposto in vetrina dal centralissimo negozio Magazzini Dal Sasso, ad Asiago, in provincia di Vicenza. Un'attività di 800 metri quadrati e 18 vetrine, per la quale i titolati Mario e la sorella gemella Maria, vorrebbero ragazze "più flessibili": "Se una donna ha famiglia - spiega lui - è sposata o ha figli non l'assumiamo, perché un giorno sì e uno no se ne resta a casa". Ma intanto la polemica divampa sui social, dopo la denuncia di una turista colpita dal cartello.