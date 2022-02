Roma, studio legale cerca un'avvocata e chiede "foto e profilo Instagram": è polemica

Infatti, per la selezione di una legale, insieme al curriculum, si chiedono foto e profilo Instagram. "Di solito, sui social non si mente. Sui curricula, invece, spesso", ha dichiarato a la Repubblica Roma Felice D'Alfonso Del Sordo , il legale che ha pubblicato l'annuncio.

L'annuncio - L'annuncio ha iniziato a far discutere dopo che un'avvocata, Martina Colomasi, lo ha pubblicato indignata sui social. "Così valutano la preparazione. Tu non metti tutte le cause chi vinci su Instagram?!", "Da denuncia questa!!", "Sconcertante", "Ma l'inserzione è sul sito dell'Ordine??? Com'è possibile che si consentano certe cose???", "Probabilmente vorranno vedere i nostri gusti d'arredo visibili in background o propriamente verificare se possediamo vena artistica nel cogliere gli attimi più belli di un tramonto. Immagino sia proprio questa la reale motivazione": sono alcuni dei commenti di rabbia apparsi sotto al post.

La replica del legale - Sentito da la Repubblica Roma, l'avvocato si è giustificato dicendo di aver "preso spunto dagli americani" per verificare "alcuni aspetti che la persona stessa rende noti sui social. Instagram mi fa risparmiare tempo".

Le polemiche riguardano anche il fatto che l'annuncio sia rivolto solo alle donne: "Cercasi avvocatessa per collaborazione interna". Su questo il legale ha detto: "Ho ricevuto lettere di insulti per l'annuncio non ambosessi, ma io vedo le donne più grintose, ultimamente: avrei potuto pubblicare la richiesta ambosessi e poi scartare gli uomini. Ci saranno anche rimaste male, ma sono io che devo scegliere loro, non devo fondare un partito politico, né sono un uomo pubblico, quindi non ho bisogno di consenso. È importante che ci sia stata l'approvazione del mio testo per l'annuncio di collaborazione da parte del consiglio dell'Ordine, e questo mi basta".