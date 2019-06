"AAA Assessora cercasi", un Comune molisano lancia un appello alle proprie cittadine

Assessora cercasi disperatamente: è il contenuto di un avviso pubblicato dal sindaco di Cercemaggiore (Campobasso), Gino Donnino Mascia , per chiedere alle donne del paese di manifestare la volontà di far parte della giunta. L'appello è rivolto alle cittadine "che abbiano palesemente condiviso il programma politico" della lista vincitrice ( Uniti per Cercemaggiore ) alle scorse elezioni. L'obiettivo è quello di garantire la parità di genere all'interno dell'esecutivo comunale.

Occorre infatti rispettare il dettato normativo e assicurare la rappresentanza di entrambi i generi nell'organo di governo del Comune, ma nel paese molisano di circa 3.700 abitanti non ci sono donne né tra i consiglieri proclamati né tra quelli non eletti. Anche perché per i Comuni con meno di 5mila abitanti non è obbligatorio inserire nomi femminili nelle liste dei candidati. Tuttavia la legge (in particolare la riforma Delrio) impone a tutte le amministrazioni comunali di inserire le "quote rosa" all'interno della giunta.



Il primo cittadino ha anche sondato il terreno tra "le personalità femminili che, pur non candidate, hanno condiviso e condividono il percorso politico-amministrativo e il programma", ma senza giungere a nulla. C'è tempo fino al 26 giugno per candidarsi al posto da assessore. Tra i requisiti la residenza nel comune molisano e il diploma di scuola superiore.