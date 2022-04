Gb, azienda da asporto utilizza le foto di Maddie MacCann per pubblicizzare hamburger: è polemica

Un'azienda da asporto di Leeds (Inghilterra), la Otley Burger Company, ha utilizzato l'immagine di Maddie McCann - la bimba inglese scomparsa nel maggio del 2007 quando aveva poco più di 3 anni da un residence a Praia de Luz, in Portogallo - per pubblicizzare degli hamburger.

In occasione di una campagna per la Festa della mamma, che in Inghilterra si è celebrata il 27 marzo, la ditta ha infatti pubblicato sui social una sorta di meme raffigurante Maddie e la mamma e accompagnato dalla scritta: "Con gli hamburger così buoni, lascerai i tuoi bambini a casa. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere. Buona festa della mamma a tutte le mamme là fuori".