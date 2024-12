Censis, crisi del ceto medio tra "sindrome da galleggiamento" e paura dei migranti | In 20 anni reddito delle famiglie calato del 7%

Tuttavia "negli ultimi dieci anni sono stati integrati quasi 1,5 milioni di nuovi cittadini italiani, che prima erano stranieri". E in questo può sorprendere constatare come l'Italia si collochi al primo posto tra tutti gli Stati Ue per quantità di cittadinanze concesse (213.567 nel 2023). Con un numero molto più alto delle circa 181mila acquisizioni in Spagna, delle 166mila in Germania, delle 114mila in Francia e delle 92mila in Svezia. Il nostro Paese è primo anche per il totale di cittadinanze concesse cumulato nell'ultimo decennio (+112,2% tra il 2013 e il 2022).