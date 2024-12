Ance, 650mila famiglie aspettano un alloggio pubblico

In Italia 650mila famiglie aspettano un alloggio pubblico, mentre un terzo dei nuclei in affitto spende per l'abitazione il 40% del reddito. È quanto emerge dall'ultimo rapporto Ance (Associazione nazionale costruttori edili), elaborato su dati Istat. In Italia oltre 21 milioni di persone vivono nelle città metropolitane e oltre due milioni di famiglie vogliono cambiare casa.