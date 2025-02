Censis: "In Italia 8,5 badanti ogni 100 persone sole e over 60"

L'Italia è un Paese sempre più anziano e solo: 8,8 milioni di persone vivono in solitudine e il 55,2% ha 60 anni e più. Le badanti che se ne prendono cura sono 8,5 ogni 100 persone sole over 60. È la fotografia scattata dal Rapporto 2025 Family (Net)work, realizzato dal Censis e promosso da Assindatcolf. Secondo l'indagine su un campione di più di 2.300 famiglie datrici di lavoro domestico, quello che viene ritenuto il problema maggiore è la mancanza di assistenza immediata in caso di emergenza (50,5%), che sale al 52,2% tra gli over 75. Segue la gestione delle attività domestiche e la preparazione dei pasti (38,2%). La solitudine e l'assenza di relazioni di supporto preoccupano il 31,6% delle persone, un dato è più alto tra gli under 50 (45,1%) rispetto agli over 75 (22%).