Palermo, badante si impossessa dell'eredità milionaria di un imprenditore: beni sequestrati

Le indagini, eseguite dalla Compagnia di Bagheria tra il 2015 e il 2018, avevano permesso di svelare il disegno di spoliazione patrimoniale a danno di un benestante imprenditore italo-americano, del figlio disabile ed erede universale di tutti i suoi beni, attuato dalla badante, originaria di Misilmeri (Palermo). La stessa era stata assunta quale assistente del ricco imprenditore di origine siciliana, già titolare di un'importante catena di lavanderie negli Stati Uniti e rientrato in Italia per gli ultimi anni della propria vita insieme al figlio, affetto da una grave patologia. L'anziano l'aveva incaricata, con proprio testamento, di occuparsene per tutta la vita. In cambio, le aveva lasciato in eredità 31 cespiti immobiliari tra terreni e appartamenti, distribuiti nell'entroterra palermitano, per alcuni dei quali era stato però concesso l'usufrutto al figlio finché fosse rimasto in vita. A quest'ultimo, inoltre, erano state lasciate in eredità anche rilevanti polizze per un valore di oltre 2 milioni di euro.