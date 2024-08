Lucca, anziana muore e lascia in eredità 700mila euro alla badante: la donna ottiene il denaro dopo 10 anni di battaglie legali con i parenti

Con delle perizie di parte i parenti sostengono che l'anziana, affetta di diverse malattie, non era in grado di intendere e volere al momento di scrivere le sue ultime volontà, un mese e mezzo prima del decesso. In sede civile chiedono l’annullamento del testamento, ottenendo in un primo momento il sequestro temporaneo di tutti i beni dell’anziana. E denunciano penalmente la collaboratrice domestica per circonvenzione di incapace.