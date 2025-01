Udine, badanti con documenti falsi: 19 arresti e 17 denunce

Gli Uffici territoriali avevano segnalato un notevole flusso di donne apparentemente di nazionalità georgiana, ma che si presentavano come cittadine comunitarie. Esibivano documenti di identità validi per l'espatrio di Stati dell'Unione europea, in particolare Slovacchia, Polonia e Lituania. La presentazione di questi documenti consentiva di ottenere alle donne il codice fiscale comunitario per poter accedere al mondo del lavoro, in particolare nel circuito delle agenzie delle badanti, e godere di benefici giuridici, fiscali e sanitari, aggirando le norme che regolano l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale dei cittadini extracomunitari. Le straniere si sono poi spostate in diverse province italiane, dove hanno trovato lavoro con facilità.