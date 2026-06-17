LA PERQUISIZIONE DEI ROS

Cecchini a Sarajevo, perquisito 64enne: sequestrati foto e silenziatore

L'operazione nell'abitazione di uno degli indagati dai pm di Milano

17 Giu 2026 - 11:13
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Una fotografia "significativa" che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati mercoledì mattina a uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni Novanta. Sono gli esiti di una perquisizione dei carabinieri del Ros su delega del pm di Milano, Alessandro Gobbis, e del procuratore Marcello Viola, nell'abitazione del 64enne residente nell'Alessandrino. L'uomo durante l'interrogatorio di qualche tempo fa non aveva risposto alle domande. La perquisizione si fonda sulle testimonianze della ex moglie e della ex compagna.

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