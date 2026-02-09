Il presunto cecchino di Sarajevo ai pm: "Mai stato in Bosnia"

L’interrogatorio è durato poco più di un’ora e si è svolto alla presenza del pm Alessandro Gobbis, del procuratore capo Marcello Viola e degli investigatori del Ros dei carabinieri. All’uscita dal palazzo di Giustizia l’indagato, che vive in provincia di Pordenone, non ha rilasciato dichiarazioni. A parlare è stato il suo legale, Giovanni Menegon, che ha ribadito la “totale estraneità” del suo assistito ai fatti e la fiducia che la magistratura possa chiarire la vicenda al di là del clamore mediatico. Secondo la difesa, l’uomo ha risposto a tutte le domande confermando la propria posizione e ora starebbe valutando, tramite il suo avvocato, eventuali iniziative legali nei confronti degli organi di informazione.