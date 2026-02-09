Il presunto cecchino di Sarajevo ai pm: "Mai stato in Bosnia"
L’80enne indagato per la cosiddetta "caccia all'uomo" respinge ogni accusa e valuta azioni contro i media
© Ansa
Ha negato ogni accusa l’80enne italiano interrogato a Milano dai magistrati nell’inchiesta sui presunti “cecchini del weekend” attivi a Sarajevo durante la guerra in Bosnia. Davanti ai pm, l’uomo ha escluso qualsiasi coinvolgimento nei fatti a lui contestati e ha dichiarato di non essere mai stato nella capitale bosniaca.
L’interrogatorio è durato poco più di un’ora e si è svolto alla presenza del pm Alessandro Gobbis, del procuratore capo Marcello Viola e degli investigatori del Ros dei carabinieri. All’uscita dal palazzo di Giustizia l’indagato, che vive in provincia di Pordenone, non ha rilasciato dichiarazioni. A parlare è stato il suo legale, Giovanni Menegon, che ha ribadito la “totale estraneità” del suo assistito ai fatti e la fiducia che la magistratura possa chiarire la vicenda al di là del clamore mediatico. Secondo la difesa, l’uomo ha risposto a tutte le domande confermando la propria posizione e ora starebbe valutando, tramite il suo avvocato, eventuali iniziative legali nei confronti degli organi di informazione.
Le indagini
L’inchiesta parte da alcune testimonianze raccolte dagli inquirenti negli ultimi anni. In particolare, agli atti risulterebbero racconti attribuiti all’indagato, che si sarebbe vantato con conoscenti di aver partecipato, negli anni Novanta, a una sorta di “caccia all’uomo” a Sarajevo. Una donna avrebbe riferito questi episodi a una giornalista di una tv locale friulana; entrambe sono state ascoltate dagli inquirenti, che stanno verificando la credibilità delle dichiarazioni.
L'accusa
Per la Procura, l’80enne è indagato per omicidio volontario continuato, aggravato da motivi abietti. L’accusa ipotizza che abbia agito in concorso con altre persone non identificate, contribuendo alla morte di civili inermi, donne, anziani e bambini, colpiti da proiettili sparati dalle colline intorno alla città tra il 1992 e il 1995.