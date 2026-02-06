Siena, tradite dalle ricerche su Internet vengono arrestate per l'omicidio di una 85enne

"Quante iniezioni di veleno per topi servono per uccidere? La candeggina nel sangue si vede dall'autopsia? Se una persona è soffocata con il cuscino si vede?". Sono solamente alcune delle ricerche che due donne, di 37 e 25 anni, avrebbero effettuato su Internet nel periodo antecedente la morte dell'85enne Franca Genovini, risalente al 7 agosto 2024. Le consultazioni online sono state ricondotte dagli inquirenti al decesso della donna e, così, le due sono state arrestate e condotte in carcere.