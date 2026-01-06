Viterbo, 22enne investe e uccide anziano e il suo cane

Tragedia questa sera intorno alle 21.30 in via Rossini, nella periferia di Viterbo, dove un 22enne alla guida di una Volkswagen Lupo rossa ha travolto e ucciso un 75enne e il suo cane mentre stavano passeggiando. Da una prima ricostruzione, sembra che l'automobilista, per cause in fase di accertamento, abbia prima travolto il cane, e subito dopo l'uomo che lo teneva al guinzaglio. Immediato l'intervento del personale del 118 che ha tentato senza successo di rianimare l'uomo. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso, e tre volanti della polizia di stato in ausilio per regolare il traffico veicolare.