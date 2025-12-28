Pisa, anziana muore investita sulle strisce mentre andava a giocare a tombola

La vittima, Alessandra Fantozzi, 77 anni, era attesa dalle amiche per una serata insieme
Ancora un investimento mortale in Toscana. La vittima è Alessandra Fantozzi, 77 anni, uccisa da un'auto nel centro abitato di Cenaia, nel comune di Crespina-Lorenzana (Pisa). A darne notizia sono i quotidiani La Nazione e Il Tirreno. L'incidente è avvenuto attorno alle 21, con la donna che stava andando a giocare a tombola con le amiche. Secondo quanto riportato dai quotidiani, l'anziana è stata travolta sulle strisce pedonali. I primi a intervenire sono stati gli operatori della Misericordia di Cenaia, che ha sede a poca distanza da dove è avvenuto l'investimento.
Per questo un loro mezzo con l'automedica ha raggiunto subito la vittima, ma per la 77enne non c'era più niente da fare. Sul posto anche il figlio e i familiari che abitano nelle vicinanze. Ai carabinieri, intervenuti per i rilievi, l'automobilista, sotto shock, avrebbe spiegato di non essersi accorto della presenza della pensionata lungo la carreggiata. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta.