Pisa, anziana muore investita sulle strisce mentre andava a giocare a tombola

Ancora un investimento mortale in Toscana. La vittima è Alessandra Fantozzi, 77 anni, uccisa da un'auto nel centro abitato di Cenaia, nel comune di Crespina-Lorenzana (Pisa). A darne notizia sono i quotidiani La Nazione e Il Tirreno. L'incidente è avvenuto attorno alle 21, con la donna che stava andando a giocare a tombola con le amiche. Secondo quanto riportato dai quotidiani, l'anziana è stata travolta sulle strisce pedonali. I primi a intervenire sono stati gli operatori della Misericordia di Cenaia, che ha sede a poca distanza da dove è avvenuto l'investimento.