Torino, anziano travolto a Natale da un'auto pirata: si costituisce una 21enne

Si è consegnata ai carabinieri una giovane che nella notte di Natale aveva investito e ucciso un uomo di 75 anni a Leini, nel Torinese, senza fermarsi per prestare soccorso. Si tratta di una ventunenne residente a Volpiano (Torino) che è stata denunciata. L'anziano era stato travolto sulle strisce pedonali della rotonda tra via Lombardore e via Coppi e trascinato per oltre venti metri. L'uomo era morto sul colpo. La giovane ha fornito ai militari le indicazioni per ritrovare l'auto utilizzata, una Fiat Grande Punto grigia intestata alla madre, che era stata abbandonata in una zona periferica di Leini. Il veicolo è stato sequestrato. Dagli accertamenti dei carabinieri della stazione di Leini e del nucleo radiomobile della compagnia di Venaria è emerso che a bordo dell'auto si trovavano anche il fratello ventenne della conducente e un'altra ragazza di 18 anni, amica dei due. I tre sono stati denunciati in stato di libertà per omissione di soccorso, mentre alla ventunenne è contestato anche l'omicidio stradale. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ivrea.