Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
indaga la procura di ivrea

Neonata morta sull'A5, l'incidente provocato da un furgone poi fuggito

Una terza auto, al momento non individuata, avrebbe successivamente investito la piccola

09 Dic 2025 - 14:17
© Ansa

© Ansa

Sarebbe stata tamponata da un furgone l'auto con a bordo la piccola di nemmeno tre mesi morta dopo essere stata sbalzata sulla strada. L'incidente è avvenuto sabato sull'A5 Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano. Dalle indagini della Procura di Ivrea emerge la conferma che il veicolo su cui viaggiava la neonata con la madre, in direzione Aosta, è uscita di strada non in modo autonomo, ma dopo l'urto col furgone. La persona alla guida del furgone si sarebbe inizialmente fermata, per poi scappare. C'è poi una terza auto, al momento non individuata, che avrebbe successivamente investito la bambina.

Leggi anche

Neonata morta in incidente sulla A5: procura indaga per omicidio stradale e fuga

Incidente sulla A5 a Volpiano: muore una neonata, ferita la madre

Gli investigatori che indagano sulla tragedia di Volpiano hanno sentito alcuni testimoni e visionato le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell'autostrada. Inoltre, proseguono gli accertamenti tecnici per capire perché l'ovetto, che avrebbe dovuto proteggere la bimba e che era posizionato sulla Fiat 500X della madre, è stato sbalzato fuori dal mezzo.

autostrada a5
incidente stradale

Sullo stesso tema