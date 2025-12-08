Neonata morta in incidente sulla A5: procura indaga per omicidio stradale e fuga

La Procura di Ivrea (Torino) ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per fuga del conducente in relazione al grave incidente di sabato sera lungo l'autostrada A5 Torino-Aosta, nel quale ha perso la vita una neonata di poco meno di tre mesi mentre la madre era alla guida. L'aggravante della fuga riguarda i conducenti di almeno due veicoli che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati coinvolti nell'incidente e avrebbero proseguito la marcia senza fermarsi per prestare soccorso. Nel frattempo gli investigatori hanno individuato alcune persone che avrebbero assistito alla scena e stanno raccogliendo le loro testimonianze per definire con maggiore precisione ciò che è accaduto. Parallelamente sono in corso verifiche tecniche per stabilire come fosse posizionato in vettura l'ovetto in cui si trovava la piccola, che nell'impatto è stato sbalzato dall'abitacolo insieme alla neonata.