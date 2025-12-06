Naufragio vicino a Creta, la Guardia costiera: 17 vittime e due feriti gravissimi

Almeno diciassette persone hanno perso la vita in un naufragio avvenuto nelle acque meridionali di Creta. I corpi sono stati recuperati dopo l'affondamento dell'imbarcazione sulla quale viaggiavano, secondo quanto comunicato all'Afp da una portavoce della Guardia costiera greca. Tutti i migranti erano uomini. La stessa portavoce ha spiegato che "due sopravvissuti in condizioni critiche sono stati ricoverati in ospedale". Al momento non sono note le circostanze che hanno determinato l'incidente, e le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sulla dinamica della tragedia.