Mondo
Tragedia in mare

Naufragio vicino a Creta, la Guardia costiera: 17 vittime e due feriti gravissimi

06 Dic 2025 - 21:59
Migranti, scontri al confine tra Grecia e Turchia © Da video

Almeno diciassette persone hanno perso la vita in un naufragio avvenuto nelle acque meridionali di Creta. I corpi sono stati recuperati dopo l'affondamento dell'imbarcazione sulla quale viaggiavano, secondo quanto comunicato all'Afp da una portavoce della Guardia costiera greca. Tutti i migranti erano uomini. La stessa portavoce ha spiegato che "due sopravvissuti in condizioni critiche sono stati ricoverati in ospedale". Al momento non sono note le circostanze che hanno determinato l'incidente, e le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sulla dinamica della tragedia.

creta
migranti