Sarajevo, sulle tracce dei civili italiani "cecchini del weekend" nel Safari dei Balcani

Alla domanda sui i cecchini europei che sarebbero andati a Sarajevo e avrebbero pagato per sparare sui civili, Focak risponde secca: "Sapevamo, secondo le notizie e anche dai giornali, che nelle postazioni dei cecchini erano stati trovati anche indumenti e documenti di stranieri. Questo era uno dei problemi". Dal 1992 al 1996 la città di Sarajevo fu assediata dai militari serbo-bosniaci, contrari all'indipendenza da Belgrado. Tra i cecchini, nei fine settimana, sarebbero arrivati anche persone comuni, italiani e stranieri, che avrebbero pagato per appostarsi sulle colline e sparare sui civili.