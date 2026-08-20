Cattolica, si getta con la moglie in auto nel porto: fermato per tentato omicidio

Prima di finire in mare, la macchina ha urtato un palo ed è poi precipitata in un punto profondo circa tre metri. L'uomo è riuscito a uscire rapidamente dall'abitacolo, mentre la moglie è rimasta intrappolata all'interno della vettura, che si stava riempiendo d'acqua. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi passando dal lunotto posteriore. Nel frattempo alcune persone presenti sulla banchina si sono tuffate per soccorrere la coppia. Due uomini hanno raggiunto i coniugi e, anche grazie a una cima recuperata sulla banchina, sono riusciti a portarli in salvo. La 44enne è stata accompagnata all'ospedale di Pesaro per gli accertamenti. Il marito, invece, una volta tornato sulla terraferma, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.