Catania, allude sui social a stragi e atti violenti a scuola: denunciato 14enne

L'indagine trae origine da una segnalazione del servizio polizia postale e della sicurezza cibernetica di Roma e gli approfondimenti investigativi eseguiti dalla digos della Questura di Catania e dal centro operativo di sicurezza cibernetica hanno portato all'identificazione del minorenne come il titolare dell'account. Durante una perquisizione domiciliare e informatica, eseguita nella provincia etnea, agenti della Digos e della polizia postale di Catania hanno trovato nella stanza del 14enne l'abbigliamento e gli oggetti che suggerivano l'intenzione di compiere un atto violento.