Vittorio Sgarbi, il Gemelli: "Stabile, ma sottoposto a tracheotomia"

Rimangono "stabili" le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli dal ormai quasi dieci giorni. Secondo quanto si apprende dall'ultimo bollettino diramato dall'ospedale, l'ex deputato è stato sottoposto a un intervento di tracheostomia percutanea. "Nonostante il miglioramento del quadro polmonare e della microembolia polmonare occorsa, l'attuale non svezzabilità dal supporto ventilatorio ha reso necessaria una tracheostomia percutanea", comunica il Gemelli. La tracheostomia, o tracheotomia, percutanea è una procedura mini-invasiva che crea un'apertura nella trachea attraverso la parte anteriore del collo per inserire una cannula e permettere una respirazione più sicura.