Vittorio Sgarbi, la compagna Sabrina Colle: "Martedì andata tutto bene. Poi al risveglio la corsa in ospedale"

"Ho potuto constatare personalmente", prosegue Colle, "quanto sia importante il modo in cui medici e infermieri si rivolgono ai pazienti e ai loro familiari. Una parola pronunciata con il tono giusto, un gesto di attenzione, uno sguardo comprensivo, possono instaurare immediatamente quel rapporto di fiducia che, nei momenti più difficili, ci fa sentire protetti e nelle mani giuste.



E che conforto vedere tanti meravigliosi giovani che, instancabili, spingono lettighe, chiamano ascensori, accompagnano i pazienti, trasportano apparecchiature, rispondono alle chiamate, danno indicazioni ai familiari disorientati e si fermano ad ascoltare chi ha bisogno di una parola di rassicurazione". "Quello che ho visto", conclude sabrina Colle su Il Giornale, "non ha cancellato la mia angoscia, ma mi aiuta a sopportarla".