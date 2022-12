Caso Soumahoro, l'ex amico: "I conti sulle raccolte fondi non tornano"

Dopo la bufera intorno alle coop gestite dalla suocera e le accuse dei suoi ex soci, "Striscia la Notizia" torna a occuparsi del caso Soumahoro. Questa volta, l'inviato del tg satirico intervista un ex amico del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra: il sindacalista Yacouba Saganogo.

"Mi ero accorto da tempo che i conti su quella raccolta fondi non tornavano e per questo mi sono allontanato. Ho anche avvisato Abù, gli ho detto che non potevamo vivere sulle spalle degli altri", racconta l'uomo. "È stata una delusione incredibile: mamme, bambini, tutti quelli che hanno donato cibo e mascherine e quelli che aspettavano gli aiuti si sono sentiti fregati da noi".

Secondo l’amico, Soumahoro è cambiato in un preciso momento della vita: "Quando ha conosciuto la compagna (Liliane Murekatete, ndr) ha cominciato a concentrarsi su sé stesso, era tutto un 'io devo fare' e 'l'immagine deve essere la mia'".