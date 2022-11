Indagini sulle coop, le accuse degli ex soci di Soumahoro: "Fatti fuori dalla Lega Braccianti quando abbiamo chiesto i resoconti delle spese"

"Durante la pandemia, con Aboubakar Soumahoro, abbiamo creato una raccolta fondi allo scopo di comprare e distribuire cibo tra noi bisognosi. Quando, però, gli abbiamo chiesto i resoconti delle spese, siamo stati fatti fuori". In esclusiva, a "Striscia la Notizia" parla Soumalia Sambare, che, con il neodeputato di Alleanza Verdi e Sinistra, travolto di recente dallo scandalo delle cooperative sociali, era tra i fondatori della Lega Braccianti.

"Non ci ha fatto firmare niente, ci ha semplicemente cacciati", continua l'uomo, specificando che, quando faceva parte della lega, erano stati spesi circa 60-70 mila euro a fronte di un introito di 250.

"Mi ha sfruttato per quattro anni", gli fa eco l'altro ex socio Mamadou Balde. "Non mi pagava, non mi dava da mangiare e neppure mi offriva il trasporto".