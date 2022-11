Aboubakar Soumahoro, l'ex socio della Lega Braccianti denuncia: "Ci ha sfruttati per fare carriera"

Caso Aboubakar Soumahoro. A "Striscia la Notizia" parla Mamadou Balde, uno degli ex soci della Lega Braccianti che denuncia il modus operandi del parlamentare di Verdi e Sinistra finito nell'occhio del ciclone per lo scandalo delle cooperative sociali nel Lazio gestite dalla moglie e dalla suocera, iscritta nel registro degli indagati. «Durante il Covid abbiamo fatto richiesta per l’assegno del reddito d’emergenza: Soumahoro ci ha detto di fare tutti domanda dal nostro patronato e l’accordo con lui era che 25 euro sarebbero andati al patronato e 25 euro a noi braccianti», racconta Balde intervistato dall'inviato di "Striscia" Pinuccio.

Mamadou Balde denuncia: «Abbiamo fatto più di 600 domande, peccato che quando i soldi sono arrivati e abbiamo chiesto la nostra parte, Soumahoro ha cambiato faccia e ci ha ignorato. Ci ha sfruttato, ha utilizzato noi migranti per fare carriera».

Che fine hanno fatto i soldi per il trasporto delle merci? Pinuccio evidenzia un'altra incongruenza: nel bilancio della Lega Braccianti presentato da Soumahoro nella trasmissione "Piazza Pulita", alla voce “spese per i trasporti delle merci” risultano circa 38mila euro. «Eppure, gli ex soci di Aboubakar ci hanno fornito gli estratti conto di spesa e per i trasporti vengono fuori 3-4mila euro: gli altri 33mila dove sono finiti?», domanda l’inviato di Striscia.