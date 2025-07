Depistaggi nel caso Cucchi: condannati due carabinieri, assolto il terzo

Il maresciallo Giuseppe Perri è stato condannato a tre anni e sei mesi, mentre il capitano Prospero Fortunato, all'epoca comandante della sezione infortunistica e polizia giudiziaria del Nucleo Radiomobile di Roma, dovrà scontare una pena di quattro anni. I due hanno scelto il rito abbreviato, una formula che consente lo sconto di un terzo della pena in cambio della rinuncia al dibattimento. Più lieve invece la posizione di Maurizio Bertolino, maresciallo in servizio alla stazione di Tor Sapienza, che è stato assolto con la formula "perché il fatto non sussiste". Secondo il giudice, non vi sarebbero elementi sufficienti per sostenere l'accusa nei suoi confronti.