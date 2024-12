Caso Cucchi, in Appello il pg chiede 2 condanne, 3 prescrizioni e 3 assoluzioni

Nel processo d'Appello sui depistaggi nelle indagini per il pestaggio e la morte di Stefano Cucchi a Roma nel 2009, il pg ha chiesto di assolvere il colonnello Lorenzo Sabatino, il carabiniere Francesco Di Sano e il capitano Tiziano Testarmata perché il fatto non costituisce reato. Inoltre il pg ha chiesto di dichiarare prescritte le condanne per il generale Alessandro Casarsa, Francesco Cavallo e per l'allora comandante della compagnia di Montesacro Luciano Soligo, e di confermare le condanne per Massimiliano Colombo Labriola, ex comandante della stazione di Tor Sapienza, e Luca De Cianni.