Caserta, il racconto dei neosposi scomparsi per quattro giorni: "A Venezia abbiamo appreso dalla tv che ci stavano cercando"

Maria Zaccaria e Pietro Montanino, i neosposi scomparsi per quattro da giorni da Cesa (Caserta), nel corso di un'intervista a una trasmissione televisiva hanno dichiarato di essersi concessi una piccola vacanza. "Siamo andati a Milano, poi a Bologna e a Venezia perché dopo il matrimonio non abbiamo potuto fare un viaggio di nozze vero e proprio". I due si erano uniti in matrimonio con il rito civile venerdì 25 ottobre, per poi far perdere le loro tracce il martedì successivo, gettando nell'apprensione familiari e amici. Il sindaco di Cesa per ritrovarli aveva anche fatto un appello chiedendo a chiunque avesse notizie della coppia di avvisare le forze dell'ordine. Fino al ritorno a casa quattro giorni dopo.