Caserta, neosposi scomparsi: cosa rischiano e cosa non torna

Sulla vicenda sulla vicenda della giovane coppia di Cesa (Caserta), Pietro Montanino e Maria Zaccaria, scomparsa da casa per 4 giorni dopo aver lasciato i bambini ai nonni, ci sono ancora dei punti oscuri che gli inquirenti vogliono chiarire. Per questo la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per capire cosa realmente abbia spinto i neo sposi ad allontanarsi.