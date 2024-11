Caserta, sposi scomparsi e ricomparsi quattro giorni dopo: "Abbiamo fatto un viaggio, siamo stanchi"

"Siamo partiti per un breve viaggio, e ora siamo stanchi". Sono tornati a casa come se niente fosse, dopo aver lasciato per quattro giorni i due figli piccoli dai nonni. E ai carabinieri che sono venuti a cercarli a casa per sincerarsi delle loro condizioni, hanno risposto così, seraficamente. Ma sulla vicenda di Maria Zaccaria e Pietro Montanino, la coppia residente a Cesa (Caserta) che si era sposata venerdì 25 ottobre per poi sparire nel nulla quattro giorni e ricomparire martedì 29 ottobre a Frattamaggiore (Napoli) a casa dei nonni paterni, indaga la Procura.