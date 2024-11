Caserta, rientrati a casa i neosposi scomparsi

Sono rientrati i neosposi di Cesa, in provincia di Caserta, che erano scomparsi pochi giorni dopo il loro matrimonio. I due sono tornati a casa del padre dell'uomo e sono stati sentiti in caserma dai carabinieri. A lanciare un appello per il ritrovamento di Maria Zaccaria e Pietro Montanino era stato il sindaco dello stesso comune. La loro scomparsa era stata denunciata ai carabinieri.