Firenze, prima di sposarsi donano il sangue: il gesto di Giulia e Michele fa il giro del web

Prima una tappa al Meyer di Firenze per donare il sangue, e poi via, di corsa, al Palazzo Vecchio per il fatidico sì. È così che Giulia e Michele, coppia di storici donatori del Centro trasfusionale dell'ospedale pediatrico fiorentino, hanno deciso di trascorrere il giorno delle loro nozze. E per concludere un rinfresco nella Rsa dove è ospitata la mamma di Michele, impossibilitata a partecipare all'evento.