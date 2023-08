Casal di Principe (Caserta), carenza di vigili: niente multe dal 2019

Come riporta Il Mattino, l'ultima multa notificata (per sosta vietata) risale al 29 luglio 2019. Nel territorio di Casal di Principe si contano quattro vigili in meno rispetto a quattro anni fa, destinati a diminuire ancora nel 2024 a causa di un pensionamento, portando il totale a cinque. "Nonostante gli sforzi miei di organizzare il personale e quelli dei miei collaboratori ad assecondare le richieste, non si riesce a far fronte alle esigenze della città", ha affermato ancora Crotti. "Questo mi rammarica tanto, ma ho le mani legate".

Stando alla normativa regionale, una città delle dimensioni come Casal di Principe dovrebbe contare dai 28 ai 38 agenti operativi. "Purtroppo non possiamo che restare spettatori, perché a stento riusciamo a portare avanti il lavoro della Procura e della Prefettura ed eseguire accertamenti anagrafici", ha proseguito il comandante.