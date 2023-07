Milano, in arrivo nuove telecamere e altri autovelox | Il sindaco Sala: "Non per fare cassa, ma per la sicurezza delle strade"

Presto inizieranno i lavori per installare ulteriori telecamere in 12 nuovi incroci

L’obiettivo è ridurre il numero degli incidenti stradali Come ricorda l’assessore Granelli, "l'Istat ha rilevato che le principali cause degli incidenti sono la distrazione, la mancanza di precedenza e la velocità". L'incremento dei controlli servirebbe dunque a rendere più sicure le strade, considerando che nel 2021 a Milano sono morte 87 persone, tendenza in crescita rispetto all’anno precedente. L'ultima tragedia in viale Fulvio Testi, in cui un pedone ha perso la vita investito da una moto.

Leggi Anche Milano, anziano travolto e ucciso da una moto mentre attraversa

La scontro con Salvini riguardo agli incassi dei Comuni Resta complicato per i Comuni posizionare nuovi autovelox, secondo quanto riportato da Granelli. Sono necessari molti permessi in rispetto della normativa generale per i sistemi elettronici di verifica della velocità. Per esempio, è richiesto ai comuni di inviare al governo un rapporto annuale con i dati relativi agli incassi delle multe, oltre a motivazioni valide per l'installazione dei dispositivi.

Granelli si rivolge allora al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Matteo Salvini dice che metterà ancora più vincoli per i Comuni che mettono autovelox e telecamere". Se con il Nuovo Codice della Strada Salvini cerca di evitare che gli autovelox vengano usati solo "per rimpinguare le casse comunali", il sindaco di Milano Giuseppe Sala difende la scelta della sua giunta. "Capisco benissimo che in molti pensino che sia anche un modo per fare cassa - replica il primo cittadino - però su alcune strade ad alta viabilità la velocità spesso non viene rispettata".