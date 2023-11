Vaticano, il cardinale Zuppi: "Preoccupa il risorgere dell'antisemitismo" | Post e graffiti, il fenomeno dilaga in Italia

"Preoccupa, in queste ore, il risorgere dell'antisemitismo.

Sappiano i nostri fratelli ebrei italiani che la Chiesa non solo è loro vicina, ma che considera ogni attacco a loro, anche verbale, come un colpo a se stessa e un'espressione blasfema di odio". Lo ha dichiarato il cardinale Matteo Maria Zuppi nell'introduzione all'assemblea generale Cei ad Assisi. "Non resteremo indifferenti. La fine dell'antisemitismo è un impegno educativo, religioso e civile della Chiesa italiana, che non sottovaluta i rigurgiti di odio e razzismo, per chiunque", ha aggiunto. Intanto in Italia si registra un boom di episodi di antigiudaismo: 301 nel 2023, 62 solo dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas.