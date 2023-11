Ue: "Gli ebrei europei vivono ancora nella paura | Rafforzare le misure di sicurezza, anche "online"

Una sessantina di stelle di David sono state dipinte nella notte tra lunedì e marted sulle facciate di diverse abitazioni e banche del quattordicesimo arrondissement di Parigi: è quanto riferito dalla procura di Parigi precisando di aver aperto un'inchiesta per danneggiamento di beni privati, con l'aggravante di discriminazioni legate all'origine, alla razza, all'etnia o alla religione. Le stelle di David sono state scoperte, tra l'altro, in rue du Pére-Corentin, rue de la Tombe-Issoire e all'incrocio della rue Saint-Yves. Atti "ignobili e intollerabili" che suscitano "vergogna e disgusto", protesta la giunta comunale parigina. "L'antisemitismo non ha spazio nella nostra Repubblica": ha poi scritto la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. "Dinanzi a questi atti ignobili, ci siamo rivolti al procuratore della Repubblica per identificare, perseguire e condannare gli autori". In una nota,

il comune parigino precisa che le stelle di David disegnate con lo stencil sono state rinvenute in diverse circoscrizioni della capitale. "Fedele ai valori della Repubblica, fedele alla sua storia, la città di Parigi condanna questi atti antisemiti con la più grande fermezza e non lascerà passare nulla".